Матч Кубка України "Олімпік" - "Динамо" перенесли на інший стадіон через погрози фанатів влаштувати безлади

Матч 1/2 фіналу Кубка України з футболу між донецьким "Олімпіком" і київським "Динамо" відбудеться сьогодні ввечері на стадіоні "Динамо", який вміщує близько 17 тис. глядачів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ФК "Динамо" (Київ).

Раніше, за рішенням номінальних господарів матчу, гра повинна була пройти на НТК ім. Баннікова, місткість якого складає 1,6 тис. глядачів.

Донецький "Олімпік" свої домашні матчі сезону-2014/15 на арені їм. Баннікова. І спочатку наполягав на проведенні кубкової гри саме на цій арені.

Разом з тим, сьогодні вранці з'явилася загроза заворушень з боку уболівальників київського клубу, які погрожували зірвати матч у зв'язку з тим, що керівництво донецького клубу не бажає проведення гри на більш місткій арені.