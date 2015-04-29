Кубок України, 1/2 фіналу, "Дніпро" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

У цій грі зійдуться команди, які займають 2-3 місця в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт турніру.

Для «Дніпра» з 9-ти минулих виступів на даній стадії було тільки 3 переможних. «Шахтар», навпаки, раніше доходив до півфіналу 18 разів, і лише в 4-х випадках програвав і не потрапляв у фінал. Крім того, очне протистояння в нинішньому сезоні для команд є особливо принциповим. Саме вони готуються в кінцівці чемпіонату з'ясувати, хто завоює «срібло», а кому дістанеться «бронза».

Цікавою вийшла зустріч цієї пари у першому колі чемпіонату, навіть при тому, що у Львові ніхто один одному забити голів не зміг - 0:0. Протягом найближчих тижнів "Дніпро" і "Шахтар" будуть тричі зустрічатися в очних матчах - дві гри в Кубку і гра у Прем'єр-лізі. І якщо для «Шахтаря» це, мабуть, головні матчі до кінця сезону, то «Дніпро» повинен ретельно розподілити сили між трьома турнірами - Прем'єр-лігою, Кубком України та Лігою Європи, в кожному з яких команда Мирона Маркевича може досягти великих успіхів.

На котируваннях букмекерських контор, шанси команд оцінюються приблизно однаково, з невеликою перевагою на користь гірників. На перемогу "Дніпра" ставки приймаються з коефіцієнтом 3,21 до 1, на нічию - 3,20 до 1, а на перемогу "Шахтаря" - 2,15 до 1.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу "Дніпро" - "Шахтар", який розпочнеться о 19.00. Гру також покаже телеканал 2+2.

Стартові склади команд:

Дніпро: 71. Бойко, 14. Чеберячко, 20. Лео Матос, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 30. Папа Гуйє, 7. Канкава, 24. Лучкевич, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезньов

Запасні: 16. Лаштувка, 15. Чигринський, 8. Ксенз, 12. Бруно Гама, 25. Федорчук, 28. Шахов, 9. Калініч

Шахтар: 30. П`ятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицmкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 17. Фернандо, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 89. Дентіньо, 21. Гладкий

Запасні: 23. Сарнавський, 38. Кривцов, 8. Фред, 7. Веллінгтон Нем, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адріано