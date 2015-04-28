Екс-тренер збірної Словенії з біатлону увійшов до тренерського штабу команди України

Велєпєц увійде в тренерський штаб жіночої збірної України і працюватиме з командою три роки до Олімпійських Ігор в Пхенчхані, повідомляє прес-служба ФБУ.

Велєпєц двічі брав участь в Олімпійських Іграх в якості спортсмена, а найбільше визнання його тренерська робота отримала в 2012 році, коли словенський фахівець був визнаний Найкращим тренером року за версією IBU (Міжнародного союзу біатлоністів).

Оновиться склад наставників й у чоловічої збірної - в команду запрошений тренер з Німеччини Роберт Кабуков.

Таким чином, повністю тренерський склад збірної України в сезоні 2015/16 буде виглядати так: жінки - Григорій Шамрай, Урош Велєпєц, Олександр Біланенко; чоловіки - Надія Бєлова, Роберт Кабуков, Олександр Семенов.

Як повідомляв УНІАН, раніше попередню згоду на роботу в збірній України дав титулований німецький фахівець і тренер, 4-разовий олімпійський чемпіон Рікко Гросс. Однак, потім він раптово відмовився від пропозиції українців. Зараз він є основним кандидатом на пост тренера збірної Росії.