11 іноземних команд візьмуть участь у київській велогонці Race Horizon Park 2015

За оцінками організаторів, триденна програма збере до 100 тисяч учасників і глядачів, повідомляється в прес-релізі оргкомітету змагань.

На сьогодні до участі в Гонці заявилися інтернаціональна команда з американською пропискою CMI-Verge, чеська команда SKC TUFO Prostejov, італійська команда Team Idea–Conad, австрійська команда Team Vorarlberg, болгарська Vassil Levski Cycling Team, HUNGARIAN National Team, польська команда Wibatech Fuji Zory, білоруський велопроект Minsk Cycling Club і національна збірна Білорусі, датська регіональна команда Randers Cykleklub, казахстанський проект Vino 4ever, українські — COMANCHE KYIV UKRAINE, KYIV CAPITAL RACING і українсько-польська команда KOLSS-BDC TEAM.

«Ми підготували дуже яскравий сюрприз для гонщиків і вболівальників — участь у професійному заїзді двох найтитулованіших українських спортсменів Ярослава Поповича та Андрія Гривко», — зазначив директор велогонки Race Horizon Park, президент Київської міської федерації велоспорту Денис Шелудько.

Не обійшли увагу в цьому році і жіночу професійну лігу. Для жінок «еліти» на Хрещатику буде проведена гонка з роздільним стартом — вперше відбудеться відкритий кубок Федерації велоспорту України на призи Horizon Park. У цій гонці очікується участь відомої української велогонщиця, срібного призу Чемпіонату світу Анни Соловей.

Для любителів чоловіків і жінок також пройде традиційний відкритий міський турнір з велосипедного спорту Horizon Masters Cup.

Організатор велогонки Race Horizon Park і віце-президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко зазначив, що програма заходів в рамках міжнародної гонки зростає з кожним роком: «Після успішно проведеного старту для любителів Horizon Masters Cup в минулому році, ми отримали позитивний відгук. Тому вирішили, що змагань для аматорів повинно бути більше. Адже саме цей резерв є основою для професійної бази і розвитку велосипедного руху в Україні».

Міжнародна велогонка Race Horizon Park 2015 вже у 8-й раз пройде в рамках святкування Дня Києва - 29-31 травня.