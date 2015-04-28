Колишнього суперника Кличка затримали в Дубаї за підозрою у шахрайстві

Колишній чемпіон світу в першій важкій і суперважкій вазі Девід Хей затриманий в аеропорту Дубая за підозрою в шахрайстві з чеками, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Boxingscene.

«Чек був представлений в банк за чотири дні до польоту. Це бюрократична помилка, яка повинна бути виправлена. Я все пояснив поліції і представив доказ всі документи. Я не можу зрозуміти, як така помилка могла статися», — сказав Хей.

Чек на 341 тисячу фунтів стерлінгів був знайдений у Хея при огляді багажу. Британця помістили в камеру в поліцейській дільниці і вилучили у нього паспорт. За словами боксера, гроші повинні були піти на оплату фінальної частини угоди з будівництва будівлі в Дубаї, але поліцейські засумнівалися в достовірності платіжного документа.

У березні Хей в п'ятий раз за рік заявив про відновлення професійної кар'єри.

Хей офіційно завершив кар'єру в 2013 році, хоча останній бій провів влітку 2012-го зі співвітчизником Дереком Чісорою. Британець здобув 26 перемог у 28 боях при двох поразках.

У 2011 році Хей за очками програв титульний бій Володимиру Кличку.