Олімпійський чемпіон Чебан очолить збірну України на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное

На змагання Україна делегувала 20 спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Лідером команди став Олімпійський чемпіон Лондона-2012, бронзовий призер Пекіна-2008 та діючий чемпіон світу Юрій Чебан. До речі, в активі Чебана не має найвищої нагороди саме европейської першості - лише срібні та бронзові медалі.

Склад збірної України вигладає таким чином.

Чоловіки (байдарка): Віталій Цуркан, Роман Копистинський, Сергій Баштовий, Ігор Трунов, Євген Карабута.

Жінки (байдарка): Світлана Римкевич, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Інна Грищун, Марія Кічасова.

Чоловіки (каное): Юрій Чебан, Тарас Міщук, Дмитро Янчук, Павло Алтухов, Володимир Процюк, Віталій Галюк, Ельнур Ахадов, Денис Коваленко, Едуард Шеметило.

Жінки (каное): Людмила Лузан.

На минулорічній першості українці здобули дві медалі. Срібним призером став наш Едуард Шеметило на дистанції 5000 м. «Бронзу» українській збірній в змаганнях серед каное-четвірок принесли Денис Коваленко, Ельнур Ахадов, Дмитро Янчук та Тарас Міщук.

Чемпіонат Європи-2015 відбудеться з 30 квітня по 3 травня у Рачице (Чехія). На турнірі виступатимуть близько 800 атлетів із 40 країн континенту.