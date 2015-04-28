Чоловіча збірна України з шахів здобула срібло командного ЧС

Таким чином, українська команда посіла 2-е місце в підсумковій турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч з угорцями пройшов без боротьби, завершився першим з усіх матчів заключного туру, а на всіх чотирьох дошках були зафіксовані нічиї вже до 20-го ходу. Так зіграли Петер Леко - Руслан Пономарьов, Василь Іванчук - Віктор Ердош, Золтан Алмаші - Юрій Криворучко, Олександр Моїсеєнко - Чаба Балог.

Таким чином, на рахунку збірної України 12 командних очок (5 перемог, 2 нічиї, 2 поразки). Українці гарантували собі 2-е місце, але не зможуть піднятися вище, тому що у збірної Китаю, яка ще не завершила свій матч 9-го туру - 13 балів.

У свою чергу, на паралельному жіночому командному чемпіонаті світу у Ченду (Китай), збірна України в останньому туру обіграла команду Єгипту - 3,5:0,5 очка. В українок на рахунку 10 командних очок (4 перемоги, 2 нічиї, 3 поразки) і 5-е місце в підсумковій турнірній таблиці. Українки поступилися збірним Грузії - 17 очок, Росії (15), Китаю (11) та Індії (10, за додатковими показниками).

Чоловічий і жіночий командні чемпіонати світу проходили в Цахкадзорі та Ченду з 18 по 28 квітня.