Усик оцінив шанси Пак'яо і Мейвезера в "бою століття"
12:20, 28 квітня 2015Спорт
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Український боксер Олександр Усик, який є чемпіоном Європи, світу та Олімпійських ігор (7 боїв - 7 перемог на професійному рингу) поділився своєю думкою про майбутній "бій століття".
boxingscene.com
Поєдинок, в якому зійдуться Флойд Мейевезер і Менні Пакьяо, відбудеться в ніч на 3 травня за київським часом в Лас-Вегасі (США).
УНІАН та телеканал 2+2 проведуть трансляцію боксерського вечора, який розпочнеться о 4.00 ранку за київським часом.
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