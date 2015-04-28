Усик оцінив шанси Пак'яо і Мейвезера в "бою століття"

Поєдинок, в якому зійдуться Флойд Мейевезер і Менні Пакьяо, відбудеться в ніч на 3 травня за київським часом в Лас-Вегасі (США).

УНІАН та телеканал 2+2 проведуть трансляцію боксерського вечора, який розпочнеться о 4.00 ранку за київським часом.