"Чорноморець" проведе домашній матч Прем'єр-ліги з "Дніпром" в Дніпропетровську
12:06, 28 квітня 2015Спорт
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Матч 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги «Чорноморець» — «Дніпро» відбудеться на «Дніпро-Арені» 3 травня.
"Чорноморець" і "Дніпро" зіграють в Дніпропетровську / fcdnipro.ua
Номінальними господарями поля є одесити, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".
"Чорноморець" не може проводити домашні матчі Прем'єр-ліги в Одесі з березня 2015 року, коли після зимової паузи відновився сезон 2014/15. ГУ МВС по Одеській області заборонило клубу проводити футбольні матчі на арені "Чорноморець" з міркувань безпеки.
Попередні домашні матчі в рамках весняної частини сезону одеська команда проводила на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського в Києві.
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