"Чорноморець" проведе домашній матч Прем'єр-ліги з "Дніпром" в Дніпропетровську

Номінальними господарями поля є одесити, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

"Чорноморець" не може проводити домашні матчі Прем'єр-ліги в Одесі з березня 2015 року, коли після зимової паузи відновився сезон 2014/15. ГУ МВС по Одеській області заборонило клубу проводити футбольні матчі на арені "Чорноморець" з міркувань безпеки.

Попередні домашні матчі в рамках весняної частини сезону одеська команда проводила на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського в Києві.