Чемпіонка світу Різатдінова стане лідером збірної України на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Українська заявка нараховує 9 спортсменок, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Лідером команди є чемпіонка світу-2013, призерка минулорічних чемпіонату світу та Європи Анна Різатдінова. Разом з нею на турнір заявлені Елеонора Романова, Вікторія Мазур та Анастасія Мульміна.

В групових вправах Україну представлятимуть Анна Греба, Вікторія Фотієва, Анастасія Ставицька, Христина Лукіна, Марія Мулік.

Чемпіонат Європи відбудеться з 1 по 3 травня в Мінську (Білорусь).