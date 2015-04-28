Чемпіонка світу Різатдінова стане лідером збірної України на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
11:49, 28 квітня 2015Спорт
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Тренерська рада Федерації гімнастики України визначила склад команди для участі в чемпіонаті Європи-2015.
Ганна Різатдінова змагатиметься за нагороди европейської першості / noc-ukr.org
Українська заявка нараховує 9 спортсменок, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Лідером команди є чемпіонка світу-2013, призерка минулорічних чемпіонату світу та Європи Анна Різатдінова. Разом з нею на турнір заявлені Елеонора Романова, Вікторія Мазур та Анастасія Мульміна.
В групових вправах Україну представлятимуть Анна Греба, Вікторія Фотієва, Анастасія Ставицька, Христина Лукіна, Марія Мулік.
Чемпіонат Європи відбудеться з 1 по 3 травня в Мінську (Білорусь).
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