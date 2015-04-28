Чемпіонка світу Різатдінова стане лідером збірної України на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

11:49, 28 квітня 2015
Спорт
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Тренерська рада Федерації гімнастики України визначила склад команди для участі в чемпіонаті Європи-2015.

Ганна Різатдінова змагатиметься за нагороди европейської першості / noc-ukr.org

Українська заявка нараховує 9 спортсменок, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. 

Лідером команди є чемпіонка світу-2013, призерка минулорічних чемпіонату світу та Європи Анна Різатдінова. Разом з нею на турнір заявлені Елеонора Романова, Вікторія Мазур та Анастасія Мульміна.

В групових вправах Україну представлятимуть Анна Греба, Вікторія Фотієва, Анастасія Ставицька, Христина Лукіна, Марія Мулік.

Чемпіонат Європи відбудеться з 1 по 3 травня в Мінську (Білорусь).

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