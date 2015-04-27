Чоловіча збірна України з шахів програла команді США і втратила лідерство на ЧС

Вирішальною в цьому матчі стала партія за участю Василя Іванчука, повідомляє офіційний сайт змагань.

Львівський гросмейстер на другій дошці грав чорними з Олександром Лендерманом і змушений був визнати поразку на 42-му ході.

У трьох інших партіях були зафіксовані нічиї. Так зіграли Руслан Пономарьов - Семюель Шенкленд, Павло Ельянов - Олександр Оніщук і Деніел Народицький - Юрій Криворучко.

Таким чином, у збірної України залишилося 11 командних очок (5 перемог, 1 нічия, 2 поразки) і вона за тур до кінця змагань поступилася лідерством збірній Китаю, яка перемогла команду Куби з рахунком 3:1 і набрала 13 балів.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні жіноча команда України на аналогічному турнірі в Ченду (Китай) програла збірній Росії.

Чоловічий і жіночий командні чемпіонати світу, проходять з 18 по 28 квітня.