Чоловіча збірна України з шахів програла команді США і втратила лідерство на ЧС

19:09, 27 квітня 2015
Спорт
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В Цахкадзорі (Вірменія) завершився матч 8-го туру чоловічого командного Чемпіонату світу з шахів, в якому збірна України зустрічалася з командою США і програла з рахунком 1,5:2,5 очки.

Сборная Украины лишилась первого места за тур до конца ЧМ / tsaghkadzor2015.fide.com

Вирішальною в цьому матчі стала партія за участю Василя Іванчука, повідомляє офіційний сайт змагань.

Львівський гросмейстер на другій дошці грав чорними з Олександром Лендерманом і змушений був визнати поразку на 42-му ході.

У трьох інших партіях були зафіксовані нічиї. Так зіграли Руслан Пономарьов - Семюель Шенкленд, Павло Ельянов - Олександр Оніщук і Деніел Народицький - Юрій Криворучко.

Таким чином, у збірної України залишилося 11 командних очок (5 перемог, 1 нічия, 2 поразки) і вона за тур до кінця змагань поступилася лідерством збірній Китаю, яка перемогла команду Куби з рахунком 3:1 і набрала 13 балів.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні жіноча команда України на аналогічному турнірі в Ченду (Китай) програла збірній Росії.

Чоловічий і жіночий командні чемпіонати світу, проходять з 18 по 28 квітня.

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