Матч півфіналу Кубку України з футболу "Дніпро" - "Шахтар" судитиме львів`янин Можаровський

Зокрема, арбітром матчу "Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Шахтар" (Донецьк) призначений Юрій Можаровський (Львів), повідомляє прес-служба ФФУ.

У цій грі зійдуться команди, що займають 2-е й 3-є місця в турнірній таблиці української Прем`єр-ліги. Матч відбудеться на «Дніпро-Арені» у Дніпропетровську 29 квітня.

У свою чергу, арбітром гри "Олімпік" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) буде Юрій Вакс (Хмельницький). Цей матч відбудеться 29 квітня на НТК ім. В. Баннікова у Києві, де свої домашні матчі в сезоні 2014/15 проводить команда з Донецька.

Матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка України, згідно з календарем, мають відбутися 20 травня.