Бокс, титульні бої, Ломаченко - Родрігес, Мейвезер - Пак`яо: відеотрансляція (повтор)

Ломаченко домінував у ринзі весь бій, а у 9-му раунді ударами в селезінку та у голову вдруге відправив суперника у нокдаун, який тепер вже не зміг підвестися після відліку рефері.

Крім того, як зазначається, рефері зняв із Родрігеса два бали через удари нижче пояса, про які вже сигналізував Ломаченко, навчений досвідом бою із Орландо Салідо.

Варто зазначити, що Родрігес був першим номером рейтингу WBO, до нього аж чотири суперники відмовилися битися з українцем. Для Ломаченка це пятий бій на професійному ринзі і четверта перемога. Єдиної поразки український боксер зазнав у першому чемпіонському бою проти Салідо, який брудно переміг.

У бою між американцем Флойдом Мейвезером та Менні Пак`яо з Філіппін перемогу одноголосним рішенням здобув американець. Рахунок суддівських записок– 118:110, 116:112, 116:112.

Очікувано Пак'яо з перших раундів пішов вперед, а Флойд Мейвезер працював "другим номером". Філіппінець агресивно наступав, у другому раунді затиснув суперника в кутку, а в четвертій трихвилинці біля канатів розрядив у американця затяжну серію ударів.

У другій половині поєдинку Пак'яо почав втомлюватися і знизив темп. Мейвезер вдало діяв на контратаках і завдавав більшу кількість точних ударів назустріч.

Повтор трансляції боксерського вечора в Лас-Вегасі, в рамках якого відбулися бої Ломаченко - Родрігес та Мэйвейзер - Пак'яо, розпочнеться на УНІАН на 2+2 о 14.00 3 травня.