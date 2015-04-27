Жіноча збірна України з шахів програла команді Росії в матчі ЧС

У цьому матчі відразу три партії з чотирьох виявилися результативними, повідомляє офіційний сайт змагань.

На першій дошці Ганна Музичук білими грала проти Валентини Гуніної і в ендшпілі, на 71-му ходу, отримала перевагу в одного пішака, який і став вирішальним. Гуніна змушена була визнати поразку. На другій дошці Марія Музичук чорними грала проти Олександри Костенюк і на 72-му ходу партія завершилася внічию. Переможні очки суперниці українок набрали в партіях на третій і четвертій дошках. Ганна Ушеніна грала білими проти Наталії Погоніної і змушена була визнати поразку на 47-му ходу, а Наталія Жукова чорними не змогла на рівних боротися з Ольгою Гірею, програвши вже на 26-му ходу.

Таким чином, на рахунку збірної України залишилося 8 командних очок (3 перемоги, 2 нічиї та 3 поразки). З урахуванням перемоги збірної Китаю в паралельному матчі 8-го туру над командою США (3,5:0,5 очка), українки, які приїхали в Китай в статусі чинних чемпіонок світу-2013, не зможуть поборотися навіть за призове місце на ЧС-2015.

За підсумками 8 з 9 турів, у збірної Грузії - 15 очок, Росії - 13, Китаю -11, України - 8. Навіть у разі перемоги в останньому турі у збірної України буде не більше 10 балів за підсумками змагань.

Чемпіонат світу в Ченду (Китай) проходить з 18 по 29 квітня. За регламентом змагань 10 кращих команд світу проводять турнір в одне коло - по 9 матчів.