Тенісистка Світоліна встановила новий особистий рекорд у рейтингу WTA

Харків'янка піднялася на дві позиції і вперше в кар'єрі посідає 25-е місце у світовій класифікації, повідомляє Тенісний портал України.

Кращі показники за кар'єру на цьому тижні також у Ангеліни Калініної (208), Ольги Янчук (268) та Олени Сотникової (331).

Друга ракетка України - киянка Леся Цуренко на цьому тижні займає 57 місце, донеччанка Катерина Козлова - 101 (+1), одеситка Марина Заневська - 131 (-10), а киянка Катерина Бондаренко - 140-е (+8).

Кращими серед українок у парному розряді на цьому тижні є Людмила Кіченок (60), Ольга Савчук (61) і Надія Кіченок (72).

У чоловічому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР), два українця, що знаходяться в Топ-100, Олександр Долгополов і Сергій Стаховський, втратили дві позиції. Сергій Стаховський опустився на 53-е місце, Олександр Долгополов - на 75-е. У другій сотні світового рейтингу обидва українця також втратили свої позиції. Ілля Марченко з 130-го місця опустився на 133-е, Денис Молчанов - з 189-го на 193-е.

Лідерами світового тенісу як і раніше є Серена Вільямс (США) і Новак Джоковіч (Сербія).