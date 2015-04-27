Шахтар-Динамо: копняк, ляпас та інші моменти гри (відео)

У Львові завершився центральний матч другого кола української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав київське "Динамо" і зіграв внічию - 0:0.

Таким чином, команди зберегли дистанцію в 5 балів у турнірній таблиці УПЛ один від одного. "Динамо", як і раніше, є одноосібним лідером і головним претендентом на чемпіонство в сезоні-2014/15.