Шахтар-Динамо: копняк, ляпас та інші моменти гри (відео)
08:51, 27 квітня 2015Спорт
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"Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги у Львові.
Динамо емоційно зіграло з Шахтарем / dynamo.kiev.ua
У Львові завершився центральний матч другого кола української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав київське "Динамо" і зіграв внічию - 0:0.
Таким чином, команди зберегли дистанцію в 5 балів у турнірній таблиці УПЛ один від одного. "Динамо", як і раніше, є одноосібним лідером і головним претендентом на чемпіонство в сезоні-2014/15.
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