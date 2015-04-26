Перед боєм Пак'яо - Мейвезер вперше в історії боксу будуть продаватися квитки на зважування
23:45, 26 квітня 2015Спорт
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Квитки будуть коштувати 10 доларів.
Вболівальники заплатять по 10 доларів за те, щоб побачити зважування / badlefthook.com
Організатори бою між чемпіоном світу з боксу в п'яти вагових категоріях американцем Флойдом Мейвезером-молодшим та чемпіоном у восьми категоріях філіппінцем Менні Пак'яо вперше в історії професійного боксу будуть продавати квитки на процедуру зважування боксерів, повідомляє sportbox.ru.
При цьому, виручені кошти підуть на благодійність.
Вартість квитків на зважування складе 10 доларів.
Як повідомляв УНІАН, бій Мейвезер-Пак'яо відбудеться 2 травня.
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