Чоловіча збірна України з шахів зіграла внічию з Китаєм і зберегла лідерство на ЧС

У Цахкадзорі (Вірменія) завершився матч 7-го туру чоловічого командного Чемпіонату світу з шахів, в якому збірна України зустрічалася з командою Китаю і зіграла внічию - 2:2.

У цьому матчі зустрічалися лідери світової першості, що змагаються за 1-е місце в підсумковій турнірній таблиці.

У чотирьох партіях матчу було зафіксовано відразу дві результативні партії. Василь Іванчук білими обіграв Янгі Ю, а Павло Ельянов, в свою чергу, чорними поступився Хіангжи Бо. Партії Олександр Моїсеєнко - Йі Вей й Лірен Дінг - Руслан Пономарьов завершилися внічию.

Таким чином, в обох команд стало по 11 командних очок в турнірній таблиці, але українці випереджають суперника на 0,5 бала за особистими показниками - 17,5 бала, проти 17.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні жіноча збірна України на аналогічному турнірі в Ченду (Китай) також зіграла внічию з командою Китаю - 2:2 .

Чоловічий і жіночий командні ЧС проходять у Вірменії та Китаї з 18 по 29 квітня.