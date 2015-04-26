"Дніпро" виграв у "Іллічівця" в матчі Прем'єр-ліги

У Дніпропетровську завершився матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав маріупольський "Іллічівець" і виграв з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена на самому початку гри.

Господарі досить активно розпочали матч і на 15-й хвилині після розрізної передачі Євгена Шахова його партнер Андрій Близниченко на швидкості увірвався в штрафну і точно пробив під поперечину - 1:0.

Отримавши перевагу в рахунку господарі поля надалі впевнено контролювали гру, могли забити ще не раз, але обмежилися перемогою з мінімальним рахунком.

В інших матчах 21-го туру, що завершився до цього моменту, ужгородська "Говерла" програла луганській "Зорі" - 1:2, полтавська "Ворскла" обіграла луцьку "Волинь" - 2:0, донецький "Металург" здолав одеський "Чорноморець" - 1:0, запорізький "Металург" і харківський "Металіст" зіграли внічию - 0:0, а львівські "Карпати" розгромили донецький "Олімпік" з рахунком 4:1.

Тур завершиться в неділю ввечері центральним матчем "Шахтар" - "Динамо". УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію гри.