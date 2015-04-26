Жіноча збірна України з шахів зіграла внічию з командою Китаю на ЧС

В Ченду (Китай) завершився матч 7-го туру жіночого командного чемпіонату світу з шахів, в якому збірна України зустрічалася з командою Китаю і зіграла внічию - 2:2.

У цьому матчі були відразу дві результативні пари.

У протистоянні Марії Музичук та Жонгі Тан новоспечена чемпіонка світу в особистому заліку Музичук, яка грала білими фігурами, змусила суперницю здатися на 66-му ходу. А в партії Тінджи Лей - Ганна Ушеніна, яка грала чорними наша шахістка визнала свою поразку вже на 41-му ходу.

У партіях Веньюн Жу - Ганна Музичук та Наталія Жукова - Іксін Дінг були зафіксовані нічиї.

Таким чином, збірна України після 7 турів має на своєму рахунку 3 перемоги при 2 нічиїх і 2 поразки - 8 командних очок, 15 особистих.

Українки не змогли випередити збірну Китаю в очній боротьбі за 3-4-те місця в турнірній таблиці.

Чемпіонат світу в Ченду (Китай) проходить з 18 по 29 квітня. За регламентом змагань 10 кращих команд світу проводять турнір в одне коло - по 9 матчів.

Збірна України на цьому турнірі виступає в ролі діючого чемпіона світу, відстоюючи титул, завойований у 2013-му році.