Кличко проведе наступний бій проти непереможного Ф'юрі

Про це заявив сам український спортсмен, коментуючи можливість зустрічі найближчим часом в об'єднавчому бою за титул абсолютного чемпіона світу з володарем поясу за версією WBC Деонтеєм Вайлдером, повідомляє Reuters.

"Я отримав інформацію про те, що зобов'язаний провести бої з обов'язковими претендентами на титул. Судячи з усього, моїм наступним суперником буде Тайсон Ф'юрі. Очевидно, цей бій не відбудеться в США. Думаю, він повинен пройти в Європі. Знаю, що Ф'юрі обов'язковий претендент за версією WBA. Тому я зобов'язаний провести цей бій", - зазначив Кличко-молодший.

На даний момент, на рахунку Ф'юрі 24 перемоги в 24 боях.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю Кличко-молодший переміг американця Браянта Дженнінгса одноголосним рішенням суддів і захистив свої титули.