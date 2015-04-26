Кличко переміг Дженнінгса і захистив чемпіонські титули

У Нью-Йорку завершився титульний бій Володимира Кличка і Браянта Дженнінгса, в якому український чемпіон захистив свої пояси.

Бій вийшов не дуже видовищним, тому що обидва суперники часто клінчувати, а Кличко в середині бою спочатку отримав зауваження від рефері, а потім і зовсім позбувся 1 бала.

Тим не менш, перевага українця по ходу бою було очевидною, і результатом 12 раундів стало одноголосне рішення суддів присудити перемогу діючому чемпіону- 116:111, 116:111, 119:109.

УНІАН провів текстову онлайн-трансляцію бою, за якою можна простежити за ходом поєдинку.

Високо оцінив бійцівські якості опонента після бою і сам український чемпіон: "Дуже конкурентний суперник, хороша швидкість рук, дуже атлетичний. У нього було велике бажання перемогти. Він дав мені хороший виклик, і він ще багатьом опонентам зіпсує кар'єру та статистику", - зазначив Кличко після бою.