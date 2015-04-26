УПЛ, 21-й тур, "Дніпро" - "Іллічівець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає маріупольський "Илиичевец".

У цій грі зустрічаються команди, які займають 3-е і передостаннє, 13-е місце в турнірній таблиці.

З одного боку, тріумфатори чвертьфіналу Ліги Європи в стислі терміни повинні перебудуватися на внутрішні реалії. А з іншого, найімовірніше, тепер основне навантаження ляже, як і тиждень тому, на гравців, яким не випало долати «Брюгге». Календар поки що цьому сприяє дніпропетровцям, адже найбільш серйозні суперники і випробування в календарі їх очікують у травні.

«Іллічівець» навіть в бойовій формі і оптимальному складі під час поїздок у гості до «Дніпра» дуже рідко не чекало розчарування. Навіть голи приазовців тут траплялися рідше, ніж раз в дві зустрічі. Тому шанси наздогнати або наблизитися до «Шахтаря» у команди Мирона Маркевича, враховуючи суперника, куди вище, ніж у Миколи Павлова зберегти хоча б мінімальний відрив від «Карпат».

На котируваннях букмекерських контор також явним фаворитом є "Дніпро". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,15 до 1, на нічию - 6,60 до 1, а на перемогу "Іллічівця" - 14,82 до 1.

Видеотрансяцию матчу "Дніпро" - "Іллічівець" проводять УНІАН і телеканал 2+2.