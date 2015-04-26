УПЛ, 21-й тур, "Карпати" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція (трансляція закінчена)

Сьогодні у Львові проходить матч 21-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі донецький "Олімпік".

У цьому матчі зійшлись аутсайдер нинішнього сезону "Карпати", що займають останнє 14-е місце в таблиці, та клуб, що знаходиться на 9-му місці - донецький клуб.

До особистої грі суперники підходять без перемог у весняній частині Чемпіонату ПЛ. Тим не менш, кращі шанси виправити поточну статистику мають «Карпати». Львів'яни в останні півтора місяці не провалювалися, зокрема, так як це було в Києві під час знайомства з дебютантом ліги, коли "Карпати" програли з рахунком 0:1. До речі, за визнанням самих гравців львівського клубу, той матч був одним з найгірших у сезоні. Зараз же господарі планомірно йдуть до того, щоб покинути останню сходинку.

«Олімпік» після відпустки втратив досить багато (у зимову паузу входив до п'ятірки найсильніших у таблиці УПЛ), але на статус елітного клубу за підсумками змагань, це вплинути не може. Від донеччан не варто чекати покірності, адже будь-який спортсмен не захоче погоджуватися з продовженням 6-матчевої серії поразок. Тренер комани Роман Санжар обіцяв реакцію на безвільну гру підопічних, не розкриваючи широкій громадськості свої методи. За результатами внутрішньої роботи можна буде поспостерігати саме в цьому матчі.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом є львівський клуб. На перемогу "Карпат" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,17 до 1, на нічию - 3,29 до 1, а на перемогу "Олімпіка" - 3,08 до 1.

Відеотрансляцію матчу проводять УНІАН і телеканал "2+2".