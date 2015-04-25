Чоловіча збірна України з шахів обіграла Кубу і зберегла лідерство на ЧС

У Цахкадзорі (Вірменія) завершився матч 6-го туру чоловічого командного Чемпіонату світу з шахів, в якому збірна України зустрічалася з командою Куби і виграла з рахунком 2,5:1,5 очка.

Вирішальною в цьому матчі виявилася партія за участю Юрія Криворучка.

Матч з кубинцями проходив переважно в рівній боротьбі, де три партії завершилися внічию. Так зіграли Руслан Пономарьов - Льойнер Перес Домінгес, Василь Іванчук - Лазаро Брузон Батіста і Павло Ельянов - Юньески Квесада Перес.

У матчі між командами Китаю та Ізраїлю, які займають 2-е і 3-е місця, рахунок 2,5:1,5 на користь шахістів Китаю.Вирішальною виявилася партія, в якій Юрій Криворучко, граючи чорними, на 46-му ходу змусив здатися Юрі Гонсалеса Відаля. Криворучко другий раз поспіль в аналогічній ситуації приносить перемогу збірній України з рахунком 2,5:1,5 очка.

Таким чином, після 6-го туру збірні України та Китаю відірвалися від найближчих переслідувачів на 3 командних балів. В українців 5 перемог, 1 поразка, 10 командних очок, 15,5 особистих, у Китаю - 4 перемоги при 2 нічиїх - 10 командних очок, 15 особистих. У збірних Ізраїлю та Куби - за 7 командних очок, Росії - 6.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні жіноча збірна України на аналогічному турнірі в Ченду (Китай) виграла у команди Вірменії - 2,5:1,5 очка.

Чоловічий і жіночий командні ЧС проходять у Вірменії та Китаї з 18 по 29 квітня.