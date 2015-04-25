Спекулянти підняли ціни на квитки на бій Мейвезер - Пак'яо до 140 тисяч доларів

Всі 17 тисяч квитків на бій між чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях американцем Флойдом Мейвезером-молодшим і чемпіоном у восьми категоріях філіппінцем Менні Пак'яо розпродані. Квитки надійшли у продаж через інтернет і були розпродані менше ніж за хвилину, повідомляє sportbox.ru.

Вартість квитків починалася від півтори тисяч доларів.

Зараз певна кількість квитків доступна у спекулянтів, а також на інтернет-аукціоні. Ціна - від 4,5 до 141,5 тисяч доларів.

Як зазначає американський експерт Кріс Метковіч, середня ціна квитка на бій Мейвезера і Пак'яо - 10,859.55 долара, що трохи вище ціни квитка на фінал плей-офф NFL з американського футболу Super Bowl - 10,466.11.

Бій Мейвезер - Пак'яо відбудеться 2 травня на арені MGM Grand в Лас-Вегасі.