Жіноча збірна України з шахів виграла у Вірменії на ЧС

В Ченду (Китай) завершився матч 6-го туру жіночого командного Чемпіонату світу з шахів, в якому збірна України зустрічалася з командою Вірменії і виграла з рахунком 2,5:1,5 очка.

Вирішальною в цьому матчі стала партія за участю Інни Гапоненко.

Матч з вірменками проходив у впертій і приблизно рівній боротьбі, в якій три партії завершилися внічию. Миром розійшлися Ганна Музичук - Еліна Даніелян, Ганна Ушеніна - Ліліт Мкртчян та Наталія Жукова - Ліліт Галоян.

Вирішальною виявилася партія на 4-й дошці, де Гапоненко грала чорними і на 41-му ходу змусила здатися екс-росіянку Марію Курсову, яка з вересня 2011 року виступає під прапором Вірменії.

Таким чином, після 6-ти турів на рахунку збірної України 3 перемоги, 1 нічию та 2 поразки 7 командних очок, 13 командних.

Чемпіонат світу в Ченду (Китай) проходить з 18 по 29 квітня. За регламентом змагань 10 кращих команд світу проводять турнір в одне коло - по 9 матчів.

Збірна України на цьому турнірі виступає в ролі діючого чемпіона світу, відстоюючи титул, завойований у 2013-му році.