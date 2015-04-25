"Українські отамани" програли кубинцям і не зуміли вийти у плей-офф WSB

У Гавані (Куба) завершився матч 14-го туру Всесвітньої серії боксу, в якому "Українські отамани" протистояли "Кубинським приборкувачам" і програли всі п'ять боїв.

У той же час, основні суперники українців по турнірній таблиці - "Мексиканські воїни" - вдома розгромила "Британські левові серця" - 4:1, а "Команда боксерів Росії" на виїзді була сильнішою за "Марокканських атласних львів" - 3:2.

Таким чином, українці посіли 4-е місце в групі, не потрапили в плей-офф і завершили виступи у WSB нинішнього сезону. «Отамани» з 27-ма балами в активі зайняли 4-е місце в групі А. В наступний раунд змагань від нашої групи вийшли: «Кубинські приборкувачі» (42 очки), «Команда боксерів Росії» (32) і «Мексиканські воїни» (28).

«Кубинські приборкувачі» - «Українські отамани» 5:0

Вагова категорія 52 кг: Йосбані Веітіиа Сото «Кубинські приборкувачі» - Азат Усеналієв «Українські отамани» - 3:0 (49:46; 50:45; 49:46)

Вагова категорія 60 кг: Лозар Альварес Естрада «Кубинські приборкувачі» - Віктор Славінській «Українські отамани» -3:0 (50:45; 49:46; 50:45)

Вагова категорія 69 кг: Роніель Іглесіас Сотолонго «Кубинські приборкувачі» - Олег Зубенко «Українські отамани» - 3:0 (50:44; 50:45; 50:45)

Вагова категорія 81 кг: Хуліо Пераза Ла Круз «Кубинські приборкувачі» Олександр Хижняк «Українські отамани» - 3:0 (50:45; 50:45; 50:45)

Вагова категорія 91 кг: Леніер Перо Джустіз «Кубинські приборкувачі» - Ігор Шевадзуцький «Українські отамани» - 2:1 (47:48; 48:47; 48:47)