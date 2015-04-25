Кличко важчий за Дженнінгса на 7 кг

За її підсумками українець майже на 7 кг переважив свого суперника. Він показав на вагах 109,5 кг, його суперник - 102, 8 кг, пише "Апостроф".

Український боксер 25 квітня буде захищати титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).

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Для 39-річного Кличка бій стане 67-м в кар'єрі - 63 поєдинки він виграв, здобувши при цьому 53 перемоги нокаутом і зазнавши лише три поразки. 30-річний Дженнінгс поки що не програв жодного поєдинку - на його рахунку 20 перемог, 10 з яких були достроковими.

Відзначимо, в Україні в прямому ефірі бій Кличко - Дженнінгс покаже телеканал «Інтер». Початок трансляція боксерського вечора заплановано на 6 ранку за київським часом.