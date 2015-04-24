«Дніпро» вийшов до фіналу чемпіонату України з баскетболу

Дніпропетровський БК "Дніпро" вийшов у фінал плей-офф баскетбольної Суперліги, здолавши у п`ятому вирішальному матчі серії київський "Будівельник" з рахунком 76:75.

Гра проходила з великими перепадами, до кожна з команд по черзі вигравали чверті. Якщо перша 10-хвилинка завершилася внічию - 18:18, то у другій повну перевагу мали дніпропетровці - 16:28. Кияни відігралися після великої перерви, вигравши 3-тю чверть з рахунком 22:10. А у заключній 10-хвилинці все вирішив останній кидок "Дніпра" - 19:20.

Найбільш результативним гравцем матчу у складі переможців став Олександр Сізов, на рахунку якого 19 очок.

Таким чином, саме дніпряни вперше у своїй історії змагатимуться за золоті медалі з «Хіміком» (Южне), а столичний колектив зіграє в серії за 3-тє місце у столичному дербі з «Києвом».