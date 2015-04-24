Маркевич вважає, що "Дніпру" потрібно спокійно і з упевненістю грати у півфіналі Ліги Європи з "Наполі"

Про це він заявив прес-службі ФК "Дніпро".

"Сила і майстерність італійських команд відомі, - зазначив Маркевич. - «Наполі» - сильний суперник. Власне, на цій стадії вже всі команди такого рівня. У чвертьфіналі неаполітанці обіграли дуже сильний «Вольфсбург». Це багато про що говорить. Але будемо готуватися, вивчати особливості суперника. Буде цікаво зіграти з такою командою. Ніякої боязні у нас немає, та й взагалі на таких стадіях турніру потрібно вже спокійно виходити і грати з упевненістю в своїх силах".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи, згідно якій "Дніпро" зіграє з італійським "Наполі". Перший матч відбудеться 7 травня в Неаполі, матч-відповідь - 14 травня, в Києві.

Раніше, на стадії 1/4 фіналу "Дніпро" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Брюгге" (0:0, 1:0), вперше в історії вийшовши в півфінал єврокубкових змагань.