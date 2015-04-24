Український біатлоніст Седнєв дискваліфікований на 2 роки за застосування допінгу

Про це повідомляється в прес-релізі IBU.

Повідомляється, що позитивну допінг-пробу українець здав 22 січня. 2013 року в Антхольці (Італія). Дворічна дискваліфікація буде відраховуватися з 15 грудня 2014 року.

Вердикт IBU спортсмен має право оскаржити протягом 21 дня з моменту публікації рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Як повідомляв УНІАН, 11 січня IBU повідомив про позитивнй аналіз допінг-проби А колишнього біатлоністи збірної України Сергія Седнєва. Після первинної перевірки в 2013 році Седнєву не було повідомлено про позитивну пробу і тільки після повторної перевірки в грудні 2014 року надійшло повідомлення про виявлення невизначеного забороненого препарату. Федерація біатлону України, у відповідності зі ст. 6.5 Антидопінгових правил IBU, провела внутрішнє розслідування, в результаті якого спортсмен не зміг пояснити або спростувати факт вживання ним заборонених речовин.

Седнєв завершив кар'єру в грудні 2014 року. Він є бронзовим призером Чемпіонату світу-2011 в естафеті, а також срібним і бронзовим призером чемпіонату Європи-2009 і Універсіади-2007.