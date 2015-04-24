"Дніпро" зіграє в півфіналі Ліги Європи з "Наполі"
13:13, 24 квітня 2015Спорт
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У Ньоні (Швейцарія) у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи, за результатами якої дніпропетровський "Дніпро" отримав в суперники італійський "Наполі".
"Дніпро" вперше вийшов у півфінал єврокубка / uefa.com
Матч-відповідь дніпропетровці проведуть на своєму полі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Згідно з регламентом, посіву на цьому етапі не було, всі команди були в одному кошику, а представники однієї національної Асоціації могли зустрітися між собою. Команда, куля з назвою якої був витягнутий першим, є господарем першої гри, а другий - гри-відповіді.
В результаті жеребкування сформувалися пари: "Наполі" - "Дніпро", "Севілья" - "Фіорентина".
Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи пройдуть 7 і 14 травня.
Як повідомляв УНІАН, в 1/4 фіналу ЛЄ "Дніпро" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Брюгге" (0:0, 1:0) і вперше у своїй історії вийшов у півфінал єврокубкового змагання.
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