"Дніпро" зіграє в півфіналі Ліги Європи з "Наполі"

Матч-відповідь дніпропетровці проведуть на своєму полі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Згідно з регламентом, посіву на цьому етапі не було, всі команди були в одному кошику, а представники однієї національної Асоціації могли зустрітися між собою. Команда, куля з назвою якої був витягнутий першим, є господарем першої гри, а другий - гри-відповіді.

В результаті жеребкування сформувалися пари: "Наполі" - "Дніпро", "Севілья" - "Фіорентина".

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи пройдуть 7 і 14 травня.

Як повідомляв УНІАН, в 1/4 фіналу ЛЄ "Дніпро" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Брюгге" (0:0, 1:0) і вперше у своїй історії вийшов у півфінал єврокубкового змагання.