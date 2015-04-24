Тренер "Дніпра" Маркевич гордий за своїх гравців після матчу з "Брюгге"

Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич на післяматчевій прес-конференції прокоментував перемогу своєї команди у грі Ліги Європи з бельгійським "Брюгге" (1:0) і вихід в півфінал єврокубка.

"Звичайно, вийти в півфінал Ліги Європи - це дуже почесно, - зазначив Маркевич. - Вітаю команду, в першу чергу гравців, які здобули цей результат. Гордий за гравців, вони показали характер і сьогодні, і протягом всіх тих матчів в Лізі Європи, які ми провели. Я їм вдячний за це".

Коментуючи хід гри, тренер зазначив: "Ми, на жаль, граємо обмеженою кількістю гравців у Лізі Європи. У чемпіонаті ми можемо розраховувати на Папу, Чигринського або Ксьонза, а тут все не так. Було непросто сьогодні. Але ми свідомо йшли на таку гру. Ми добре вивчили "Брюгге". Це дисциплінована команда, яка використовує помилки суперника, вони не просто так не програвали в цьому сезоні Ліги Європи. Ми терпіли і в Брюгге, і сьогодні. Знайшли свій момент і домоглися перемоги, це було непросто".

Щодо психологічної готовності гравців, Маркевич заявив: "Нічого особливого я не говорив. Гравці самі розуміють, що впевненість у своїх силах може принести успіх. Я їм просто це іноді нагадую. У нас нормальна робоча обстановка, всі налаштовані на результат".

А на питання про побажання під час жеребкування півфіналу зазначив: "Хто дістанеться, той дістанеться. Всі команди сильні. Всі, напевно, хочуть, щоб ми їм потрапили. Але ми поборемося".

Як повідомляв УНІАН, "Дніпро" виграв матч 1/4 фіналу Ліги Європи у бельгійського "Брюгге" (1:0) і, перемігши за сумою двох ігор (перший матч - 0:0) пробився у півфінал Ліги Європи. Свого суперника на цій стадії змагань команда дізнається в п'ятницю, за результатами жеребкування, яка відбудеться у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні.