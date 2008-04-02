Платіні передасть кубок Ліги чемпіонів Лужкову

3 квітня в Москві, в ГУМі, пройде церемонія передачі кубка Ліги чемпіонів. Представники "Мілана", який зараз володіє трофеєм, передадуть його місту, яке приймає черговий фінал ліги, повідомляє Чемпионат.ру.

Точніше, міланці передадуть кубок президентові УЄФА Мішелю Платіні, а вже той вручить його мерові Москви Юрієві Лужкову. У церемонії також візьмуть участь президент РФС Віталій Мутко і посол фіналу ліги цього року Рінат Дасаєв.

Кубок чемпіонів доставлять до Москви представники УЄФА, які вже забрали трофей з клубного офісу в Мілані.