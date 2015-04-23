Збірна України з хокею програла четвертий матч поспіль на ЧС

В Кракові (Польща) завершився матч 4-го туру Чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1А, в якому збірна України програла команді Угорщини з рахунком 2:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці вели по ходу гри з рахунком 2:0.

Протягом двох періодів матчу гравці збірної України на рівних боролися з суперником і вела в рахунку. Якщо в першому періоді команди не забивали голів, то в другому відзначилися відразу тричі. Рахунок на 5-й хвилині відкрив Роман Благий, який завершив комбінацію за участю Андрія Міхнова та Ігоря Кугута. А за 10 хвилин, на 35-й, перевагу українців збільшив Артем Гніденко, який замкнув точним кидком триходівку за участю Романа Благого і Андрія Міхнова - 2:0.

Втім, вже до кінця періоду натуралізований канадець у складі команди Угорщини Ендрю Сарауер скоротив відставання в рахунку - 1:2. А у вирішальній третій 20-хвилинці гри, суперник закинув три шайби. Причому, зробив це суперник протягом останніх 10 хвилин гри. На 52-й хвилині Даніель Когер зрівняв рахунок, на 57-й Сарауер зробив дубль і вивів угорців вперед, а за хвилину, на 58-й, Іштван Софрон забив останню шайбу в ворота українців - 4:2.

Таким чином, збірна України зазнала 4 поразки за підсумками 4-х турів у команди 1 очко (матч проти Італії був програний в овертаймі) і останнє 6-е місце в турнірній таблиці.

Аби залишитися на наступний рік у другому за значущістю Дивізіоні 1А, українцям необхідно в основний час вигравати у команди Японії (на даний момент - 3 очки, 5-е місце). Перемоги в овертаймі чи в серії булітів буде недостатньо.

Згідно з регламентом змагань, 6 команд проводять груповий турнір у 5 турів. Дві кращі команди за підсумками змагань потрапляють в Елітний дивізіон - компанію 16 найсильніших команд світу, а найгірша - опускається в третій за значимістю Дивізіон 1В.

Чемпіонат світу в Кракові (Польща) проходить з 19 по 25 квітня.