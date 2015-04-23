Чоловіча збірна України з шахів виграла у Індії і вийшла в лідери ЧС

Вирішальною в цьому матчі стала партія за участю Юрія Криворучка, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч з командою Індії проходив переважно в рівній боротьбі, де три партії завершилися внічию. Так зіграли Руслан Пономарьов - Пентала Харікрішна, Сетхураман Панаяппан - Василь Іванчук і Сантош Гуджраті Відіт - Олександр Моїсеєнко.

А в протистоянні Юрій Криворучко - Крішнан Сашикіран, гравший білими українець змусив суперника визнати поразку в середині партії, вже на 41-му ходу.

Таким чином, після 5 турів на рахунку збірної України 4 перемоги, 1 поразка - 8 командних очок і 13 особистих.

За підсумками туру збірна України вийде на 1-е місце в турнірній таблиці змагань, випередивши команду Куби.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні жіноча збірна України на аналогічному турнірі в Ченду (Китай) програла команді Грузії - 1,5:2,5 очки. Українки після 5-ти турів займають 5-е місце в таблиці, набравши 5 командних очок і 10,5 особистих.

Чоловічий і жіночий командні ЧС проходять у Вірменії та Китаї з 18 по 29 квітня.