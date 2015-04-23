На чемпіонаті світу з настільного тенісу Україну представлятимуть 6 спортсменів
15:45, 23 квітня 2015Спорт
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Тренерська рада Федерації настільного тенісу Украиїни оприлюднила склад національної команди на Чеміпонат світу-2015.
У Китаї відбудеться Чемпіонат світу з настільного тенісу / suzhou2015.org
У складі команди на головний турнір року відправляться 6 спортсменів.
Найсильнішими представниками цього виду спорту в Україні є: Лей Коу, Іван Катков, Ярослав Жмуденко (чоловіки), Маргарита Песоцька, Тетяна Біленко, Ганна Гапонова (жінки).
Чемпіонат світу з настільного тенісу проходитиме з 26 квітня по 3 травня в китайському Сучжоу.
На турнірі будуть розіграні п'ять комплектів нагород: у чоловічих та жіночих одиночних розрядах, парних розрядах та у міксті.
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