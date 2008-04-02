Шева не зіграє на стадіоні, де показав найкращу гру в ЛЧ

Сьогодні пройдуть ще два чвертьфінали Ліги Чемпіонів. У Лондоні в англійському дербі зустрінуться "Арсенал" і "Ліверпуль", а в Стамбулі "Фенербахче" прийме "Челсі".

Вчора на прес-конференції Аврама Гранта турецьких журналістів найбільше цікавило одне питання - чому "Челсі" прилетів без Шевченка.

Українець, який неділю тому в матчі збірної вразив ворота сербів, через болі в спині залишився в Лондоні разом з травмованим кіпером Чехом.

Почувши це, турецькі фани напевно зітхнули з полегшенням. Вони, певно, пам’ятають, як в листопаді 2005-го на стадіоні "Шукру Саракоглу" ще міланіст Шева забив 4 м`ячі і став першим гравцем в ЛЧ, якому вдався покер на виїзді.

"Ми безумовно повинні обіграти "Челсі" вдома", - заявив наставник турків Зіко. А фани "Фенербахче" за допомогою відеороликів в інтернеті пригрозили уболівальникам "аристократів", що живими вони із Стамбулу не виїдуть. Не дивно, що замість 2,5 тисяч фанів "Челсі", яким забронювали місця на стадіоні, до Туреччини прилетіла тисяча.

Інший українець - Воронін - хоча б значиться в заявці "Ліверпуля" на матч з "Арсеналом". Хоча, з усього видно, тренер мерсисайдців Бенітес робить ставку не на нього, а на іспанця Торреса: "Він вже забив 28 голів у сезоні. Хлопці упевнені, що якщо забезпечать його передачами, він неодмінно заб`є і в Лондоні". Можливо, вдала гра "червоних" зблизить співвласників клубу американців Хікса і Джіллетта, які посварилися, і на трибунах "Емірейтс" сидітимуть порізно. Але вже хто-хто не має наміру їх "мирити", так це наставник "канонірів" Венгер. "Нас чекають три підряд матчі з "Ліверпулем", які вирішуватимуть долю цього сезону для "Арсеналу". Це найвищий виклик для мене за 11 років в команді. Мені важко буде закінчити кар`єру, не вигравши ЛЧ".

Сегодня