Жіноча збірна України з шахів програла команді Грузії в матчі чемпіонату світу

Вирішальною в цьому матчі стала партія, в якій поступилася Ганна Музичук, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч з грузинськими шахматистками виявився дуже впертим і, в основному, проходив у рівній боротьбі. Внічию завершили свої партії Марія Музичук - Лейла Джавахішвілі, Ніно Бациашвілі - Ганна Ушеніна та Наталія Жукова - Саломе Мелія.

З чотирьох партій найдовше тривала зустріч Бели Хотенашвілі і Ганни Музичук. І саме в ній, що проходила на першій дошці, вирішилася доля матчу. Українка, яка грала чорними фігурами, змушена була визнати поразку на 46-му ходу, коли становище на дошці було критичним. До того ж, Музичук перебувала в цейтноті. Годинник українки показував 5 хвилин 29 секунд на роздуми, в той час, як у грузинки залишалося 25 хвилин.

Таким чином, після 5 матчів на рахунку збірної України 2 перемоги, 2 поразки і 1 нічия - 5 командних і 10,5 особистих очок.

Чемпіонат світу в Ченду (Китай) проходить з 18 по 29 квітня. За регламентом змагань 10 кращих команд світу проведуть турнір в одне коло - по 9 матчів.

Збірна України на цьому турнірі виступає в ролі діючого чемпіона світу, відстоюючи титул, завойований у 2013-му році.