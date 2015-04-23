Южненський "Хімік" в п'ятий раз підряд виграв жіночий чемпіонат України з волейболу
13:33, 23 квітня 2015Спорт
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У Запоріжжі завершився 3-й фінальний тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд, за підсумками якого найсильнішою командою країни став ВК "Хімік" (Южний).
Волейболістки "Хіміка" в нинішньому сезоні підтвердили титул найсильнішої команди країни / vc.khimik.com.ua
Волейболістки з Одеської обл. стали найсильнішими в Україні в п'ятий раз поспіль, повідомляє прес-служба "Хіміка".
Вирішальному матчем турніру стало протистояння «Хіміка» та запорізької «Орбіти-ЗТМК-ЗНУ», де спортсменки з Южного впевнено виграли з рахунком 3:0 (25:18, 25:7, 25:23). А вже в ранзі чемпіонок, 23 квітня, команда провела матч проти "Северодончанки", який виграла з рахунком 3:1 (25:20, 18:25, 25:17, 26:24).
Раніше в сезоні-2014/15 "Хімік" також став володарем Кубка України, а в третьому за значимістю єврокубку - "Кубку виклику" ЕКВ (Європейської конфедерації волейболу) дійшов до півфіналу, потрапивши в четвірку найсильніших команд змагання.
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