Южненський "Хімік" в п'ятий раз підряд виграв жіночий чемпіонат України з волейболу

Волейболістки з Одеської обл. стали найсильнішими в Україні в п'ятий раз поспіль, повідомляє прес-служба "Хіміка".

Вирішальному матчем турніру стало протистояння «Хіміка» та запорізької «Орбіти-ЗТМК-ЗНУ», де спортсменки з Южного впевнено виграли з рахунком 3:0 (25:18, 25:7, 25:23). А вже в ранзі чемпіонок, 23 квітня, команда провела матч проти "Северодончанки", який виграла з рахунком 3:1 (25:20, 18:25, 25:17, 26:24).

Раніше в сезоні-2014/15 "Хімік" також став володарем Кубка України, а в третьому за значимістю єврокубку - "Кубку виклику" ЕКВ (Європейської конфедерації волейболу) дійшов до півфіналу, потрапивши в четвірку найсильніших команд змагання.