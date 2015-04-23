Ліга Європи, 1/4 фіналу, "Дніпро" - "Брюгге": відео онлайн-трансляція

Це буде матч-відповідь 1/4 фіналу турніру.

Перша гра, що відбулася рівно тиждень тому в Брюгге завершилася внічию 0:0. І щоб вийти в півфінал турніру українському клубу необхідно перемагати з будь-яким рахунком. Результативна нічия (1:1, 2:2 і т. д.) буде на користь бельгійського клубу, тому що "Дніпро" не забив у гостьовому матчі жодного гола. У разі повторення результату першого матчу - 0:0, буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

"Брюгге" і "Дніпро" дуже давно не проходили у вирішальні стадії єврокубків. Наприклад, "Дніпро" ніколи не грав у півфіналі Ліги Європи (Кубка УЄФА), а в турнірі-попереднику Ліги чемпіонів - Кубку європейських чемпіонів - двічі доходив до чвертьфіналу в ранзі чемпіона СРСР.

Обидві команди зараз знаходяться в хорошій ігровій формі, що підтвердили матчі, які пройшли у вихідні. "Дніпро" у грі української Прем'єр-ліги розгромив донецький "Олімпік" - 5:0, а "Брюгге" в матчі національної першості Бельгії обіграв одну з найсильніших команд своєї країни "Андерлехт" - 2:1.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом сьогоднішньої гри є "Дніпро". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,95 до 1, на нічию - 3,19 до 1, а на перемогу "Брюгге" - 3,79 до 1.

Що стосується перемоги за сумою двох матчів і виходу в півфінал, тут також фаворитом є "Дніпро". На прохід українського клубу в півфінал ставки приймаються з розрахунку 1,77 до 1, у той час як на прохід "Брюгге" - 1,97 до 1.