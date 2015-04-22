Чоловіча збірна України з шахів виграла у команди Ізраїлю в матчі чемпіонату світу

В Цахкадзорі (Вірменія) завершився матч 4-го туру командного Чемпіонату світу з шахів серед чоловіків, в якому збірна України обіграла команду Ізраїлю з рахунком 2,5:1,5 очка, повідомляє офіційний сайт змагань.

У українців у цьому матчі свої партії виграли Василь Іванчук (білими у Еміля Сутовского) і Олександр Моїсеєнко (також білими у Євгена Постного).

У свою чергу, на першій дошці Борис Гельфанд і Руслан Пономарьов зіграли внічию, а на третій - Максим Родштейн обіграв Павла Ельянова.

Таким чином, на даний момент у збірної України 3 перемоги при 1 поразці, 6 командних очок і 10,5 особистих - 2-е місце. У збірної Куби 7 очок і 1-е місце, на 3-му місці - Китай, 6 командних очок і 10 особистих.

Як повідомляв УНІАН, на жіночому командному чемпіонаті світу, що паралельно проходить в Китаї, чинний чемпіон світу збірна України обіграла команду США - 3:1. Українки займають 4-е місце, пропустивши вперед команди Грузії, Росії та Китаю.

Чоловічий і жіночий командні ЧС проходять у Вірменії та Китаї з 18 по 29 квітня.