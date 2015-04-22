Матч "Динамо" - "Шахтар" судитиме Анатолій Жабченко

Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на матчі 21-го туру Всеукраїнських змагань з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону 2014/2015 років.

Зокрема, були призначені судді на матчі Прем`єр-ліги, повідомляє прес-служба ФФУ. Центральний матч туру «Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) проведе Анатолій Жабченко (Хмельницький). Асистенти арбітра – Сергій Беккер (Харків) та Олександр Войтюк (Запоріжжя); четвертий арбітр − Юрий Мосейчук (Чернівці). Анатолій Жабченко обслуговує матчі Прем`єр-ліги з 2010 року, арбітр ФІФА – з 2013 року.

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