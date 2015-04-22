Жіноча збірна України з шахів обіграла команду США на чемпіонаті світу

Долю матчу вирішили перемоги Ганни Музичук та Наталії Жукової, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найбільш швидкою в цьому матчі виявилася партія Ганна Музичук - Татев Абрамян, в якій граюча білими українка змусила суперницю визнати свою поразку вже на 31-му ході. Слідом за цією завершилася партія Аліса Мельохіна - Інна Гапоненко, де граюча чорними українка Гапоненко зуміла втримати рівну позицію після 56 ходів. Цікаво, що коли суперниці уклали мир, на дошці залишилися тільки по одній фігурі - королі.

Доля матчу вирішилася в партії Наталія Жукова - Вікторія Ні, де українка Жукова забезпечила собі виграшну позицію на 42-му ходу.

Найбільш тривалою в цьому матчі виявилася партія Катерина Нємцова - Марія Музичук, в якій новоспечена чемпіонка світу Музичук граючи чорними зіграла внічию з суперницею.

Таким чином, після 4-х турів на рахунку збірної України 2 перемоги, нічия і поразка.

Чемпіонат світу в Ченду (Китай) проходить з 18 по 29 квітня. За регламентом змагань 10 кращих команд світу проведуть турнір в одне коло - по 9 матчів.

Збірна України на цьому турнірі виступає в ролі діючого чемпіона світу, відстоюючи титул, завойований у 2013-му році.