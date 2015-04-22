Біатлоністи Семеренко і Семенов будуть відстоювати титул переможців "Різдвяної гонки" в 2015-му році

На запрошення оргкомітету український дует відповів згодою, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Чемпіонка світу-2015 у мас-старті і володар бронзи загального заліку Кубка світу Валентина Семеренко об'єднається в одну команду з Сергієм Семеновим, щоб відстояти титут чемпіона, завойований минулого року у впертій боротьбі з німецькою парою Франциска Хільдебранд - Ерік Лессер", - йдеться в повідомленні.

Імена інших учасників змагань будуть оприлюднені пізніше.

"Різдвяна гонка" - щорічне комерційне змагання, яке проходить на стадіоні "Фелтінс-Арена" в Гельзенкірхені (Німеччина) з 2002 року. В програмі змагання дві гонки "мас-старт" (окремо - для чоловіків і жінок) і гонка переслідування, в якій дует поперемінно чергується етапами. Українці вигравали ці змагання двічі. Крім успіху в 2014-му році дуету Семеренко - Семенов, в 2008-му гонку виграли Оксана Хвостенко і Андрій Дериземля.

У 2015-му році "Різдвяна гонка" відбудеться 28 грудня.