Біатлоністи Семеренко і Семенов будуть відстоювати титул переможців "Різдвяної гонки" в 2015-му році
Організатори найпрестижнішого комерційного старту у світовому біатлоні - "Різдвяної гонки" - оголосили першу пару учасників змагань 2015 року, якими будуть діючі переможці змагань українці Валентина Семеренко та Сергій Семенов.
На запрошення оргкомітету український дует відповів згодою, повідомляє офіційний сайт змагань.
"Чемпіонка світу-2015 у мас-старті і володар бронзи загального заліку Кубка світу Валентина Семеренко об'єднається в одну команду з Сергієм Семеновим, щоб відстояти титут чемпіона, завойований минулого року у впертій боротьбі з німецькою парою Франциска Хільдебранд - Ерік Лессер", - йдеться в повідомленні.
Імена інших учасників змагань будуть оприлюднені пізніше.
"Різдвяна гонка" - щорічне комерційне змагання, яке проходить на стадіоні "Фелтінс-Арена" в Гельзенкірхені (Німеччина) з 2002 року. В програмі змагання дві гонки "мас-старт" (окремо - для чоловіків і жінок) і гонка переслідування, в якій дует поперемінно чергується етапами. Українці вигравали ці змагання двічі. Крім успіху в 2014-му році дуету Семеренко - Семенов, в 2008-му гонку виграли Оксана Хвостенко і Андрій Дериземля.
У 2015-му році "Різдвяна гонка" відбудеться 28 грудня.