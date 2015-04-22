Гравець "Динамо" Мбокані пропустить матч Ліги Європи з "Фіорентиною" через травму

Він залишився в Києві заліковувати пошкодження і відновлюватися перед заключним ігровим відрізком поточного сезону, повідомляє прес-служба "Динамо".

Сьогодні вранці делегація київського "Динамо" вилетіла до Флоренції. У складі команди налічується 20 футболістів.

На матч з "Фіорентиною" вирушили: воротарі - Олександр Шовковський, Олександр Рибка, Артур Рудько; захисники - Виторину Антунеш, Бетао, Домагой Віда, Данило Сілва, Євген Хачеріді; півзахисники - Юнес Беланда, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Владислав Калитвинцев, Джермейн Ленс, Сергій Рибалка, Сергій Сидорчук, Євген Чумак, Андрій Ярмоленко, нападаючі - Артем Кравець, Лукаш Теодорчик.

Нагадаємо, що в першій грі "Динамо" - "Фіорентина" була зафіксована нічия - 1:1. У матчі-відповіді киян влаштує перемога або нічия з більш результативним рахунком (2:2, 3:3 і т. д.) У разі повторення результату київської гри - 1:1 - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Матч «Фіорентина» (Флоренція, Італія) - «Динамо» (Київ, Україна) відбудеться в четвер, 23 квітня. Початок - о 22.05.

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію гри.