Гравець "Динамо" Мбокані пропустить матч Ліги Європи з "Фіорентиною" через травму
Конголезький форвард київського «Динамо» Дьемерси Мбокані не візьме участь у повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи проти італійської «Фіорентини».
Він залишився в Києві заліковувати пошкодження і відновлюватися перед заключним ігровим відрізком поточного сезону, повідомляє прес-служба "Динамо".
Сьогодні вранці делегація київського "Динамо" вилетіла до Флоренції. У складі команди налічується 20 футболістів.
На матч з "Фіорентиною" вирушили: воротарі - Олександр Шовковський, Олександр Рибка, Артур Рудько; захисники - Виторину Антунеш, Бетао, Домагой Віда, Данило Сілва, Євген Хачеріді; півзахисники - Юнес Беланда, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Владислав Калитвинцев, Джермейн Ленс, Сергій Рибалка, Сергій Сидорчук, Євген Чумак, Андрій Ярмоленко, нападаючі - Артем Кравець, Лукаш Теодорчик.
Нагадаємо, що в першій грі "Динамо" - "Фіорентина" була зафіксована нічия - 1:1. У матчі-відповіді киян влаштує перемога або нічия з більш результативним рахунком (2:2, 3:3 і т. д.) У разі повторення результату київської гри - 1:1 - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.
Матч «Фіорентина» (Флоренція, Італія) - «Динамо» (Київ, Україна) відбудеться в четвер, 23 квітня. Початок - о 22.05.
УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію гри.