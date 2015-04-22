Володимир Кличко напередодні бою з Дженнінгсом не замислюється про завершення кар'єри

Про це він заявив у Нью-Йорку, на фінальній прес-конференції напередодні бою проти Браянта Дженнінгса, повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличко.

"Що може бути крутіше, ніж бути кращим у світі і отримувати гроші за те, що б'єш?, - жартівливо сказав Володимир, - Поки в мене буде здоров'я і мотивація, я буду продовжувати боксувати. Я не відчуваю себе старим, поганим або повільним. А те, як давно я є чемпіоном, скільки захистів титулу я провів... Я не хочу порівнювати себе з великими Джо Луїсом і Ларрі Холмсом, я досі рівняюся на них".

Крім того, Кличко згадав про свій перший професійний досвід в Нью-Йорку: "15 років тому я бився в андеркарті поєдинку Леннокс Льюїс - Майкл Грант, це була моя перша поява на Madison Square Garden і HBO. 15 років пройшло, а я все ще в строю. За цей час я побив багатьох бійців. Тепер це Браянт Дженнінгс. Сьогоднішня прес-конференція була першим ударом захоплюючого бою, який відбудеться в цю суботу".

У свою чергу, Дженнінгс зазначив: "У Кличка є слабкі місця. Потрібно лише переглянути всі його бої і зрозуміти, де вони знаходяться. Вони з'являються у нього з бою в бій. Може бути, він забув про них, так як давно не боксував з такими хлопцями, яким програвав. Я спробую нагадати йому про це".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Дженнінгс відбудеться у суботу 25 квітня в залі Madison Square Garden в Нью-Йорку.