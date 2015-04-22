На чемпіонаті світу з водних видів спорту виступить шість українських плавців

До складу команди увійшло шестеро найсильніших вітчизняних плавців, повідомляє прес-служба ФПУ.

Серед учасників майбутнього турніру - європейська рекордсменка і чеміпонка, найкраща плавчиня України 2014 р. Дарина Зевіна, бронзовий призер чемпіонату світу на короткій воді та чемпіонату Європи Андрій Говоров, срібний призер чемпіонату Європи на короткій воді Сергій Фролов, учасниця Олімпійських ігор Марія Лівер, чемпіони ІІ літніх юнацьких Олімпійських ігор Михайло Романчук та Анастасія Малявіна.

"До нашої збірної команди увійшли шестеро найкращих українських плавців, які виконали норматив та показали свою майстерність на національних чемпіонатах", - сказав головний тренер збірної команди України з плавання та голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов.

За його словами, ФПУ прийняла рішення про те, що окрім основного складу команди у цьому році вперше у чемпіонаті світу з водних видів спорту приймуть участь також спортсмени, які не виконали норматив. Вони будуть виступати у складі чоловічих естафет 4х100 м і 4х200 м вільним стилем. "Сергій Шевцов, Богдан Плавін та Віталій Алпатов виступатимуть з досвідченим Андрієм Говоровим у естафеті 4х100 м вільним стилем. Сподіваюся, їм вдасться вибороти ліцензію на Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро. В естафеті 4х200 м вільним стилем до Сергія Фролова і Михайла Романчука приєднається також Ілля Тесленко і ще один плавець, ім`я якого ми визначимо у найближчий час", - відзначив Сердінов.

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходитиме з 24 липня по 9 серпня у Казані (Росія). На змаганнях буде розіграно рекордну кількість медалей - 75 комплектів нагород.