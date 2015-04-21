"Баварія" і "Барселона" вийшли у півфінал Ліги чемпіонів

У Мюнхені (Німеччина) і Барселоні (Іспанія) завершилися матчі у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких "Баварія" розгромила португальський "Порту" з рахунком 6:1, а "Барселона" здолала французький ПСЖ - 2:0.

Обидві команди виграли по сумі двох матчів.

"Баварії" після поразки в Порту з рахунком 1:3 необхідно було обіграти опонента, мінімум, з рахунком 2:0, а краще - з більшою різницею. І з завданням-мінімум мюнхенці впоралися вже на 22-й хвилині, коли Тіаго Алькантрі і Жером Боатенг забили два голи. На 27-й хвилині Роберт Левандовські довів рахунок до великого, а на 36-й і 40-й - Томас Мюллер і ще раз Левандовскі - до непристойного, 5:0 на користь "Баварії".

У другому таймі гра помітно заспокоїлася і команди обмінялися голами. На 73-й хвилині "Баварія" дозволила відзначитися Джексону Мартінесу, а на 88-й шикарний удар зі штрафного завдав гравець "Баварії" Хабі Алонсо - 6:1.

За сумою двох матчів "Баварія" виграла з рахунком 7:4.

У свою чергу, "Барселона" виграла тиждень тому в Парижі 3:1 і вдома діяла набагато спокійніше, вразивши ворота суперника лише двічі. На 14-й та 34-й хвилинах дубль створив бразилець Неймар.

Загальний рахунок протистояння - 5:1 на користь "Барселони".